世界最大手の信用情報機関・Experianのセキュリティがザルすぎるという指摘

クレジットカードや銀行口座の不正利用は世界中で後を絶ちませんが、被害を防ぐために銀行やクレジットカード会社は さまざまな技術 を開発・利用しています。しかし、そんな中で消費者信用情報機関であるExperianは凍結したアカウントに対するセキュリティが甘く、簡単に凍結解除され、新規口座の開設に利用されることを、セキュリティ関連のジャーナリストであるブライアン・クレブス氏が指摘しています。 Experian’s Credit Freeze Security is Still a Joke – Krebs on Security https://krebsonsecurity.com/2021/04/experians-credit-freeze-security-is-still-a-joke/ クレブス氏はこの情報を、カリフォルニア州サクラメントに住むエンジニアのデューン・トーマス氏から受け取ったとのこと。トーマス氏は、何者かが自分の名前とワシントン州の空き家の住所を使って支払い用のアカウントを作成しようとしたことを受け、2020年に消費者信用情報機関であるExperian、Equifax、TransUnionのアカウントを凍結しました。

2021年04月28日 08時00分00秒 in セキュリティ, Posted by logq_fa

