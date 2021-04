「大人のオモチャ」が爆弾と間違われて爆発物処理斑が出動する事態に

ドイツの森の中で手りゅう弾らしき物体が発見され、爆発物処理班が出動する事態が発生しました。 German police say grenade-shaped item in forest was sex toy https://apnews.com/article/oddities-lifestyle-forests-toys-europe-ce7b204890c98ba4fe5857a98261d9ed

・関連記事

2020年度版「都道府県別エロマンガ人気ジャンル」をエロマンガ読み放題サービスが公開、地域別の性癖の違いが丸裸に - GIGAZINE



Pornhubが「トラフィック分析レポート」を公開、「Androidユーザーは日本のコンテンツを好む」などの結果が丸わかり - GIGAZINE



男性器をBluetooth経由でロックできるスマート貞操帯がハッカーの餌食となり身代金を要求される事態に - GIGAZINE



スマート貞操帯をハッキングされ身代金を要求される事態が発生、被害者男性は「デジタルのものは信用できない」と語る - GIGAZINE



大人のおもちゃの振動を「配達が近づくと強くしてくれる」システムが誕生 - GIGAZINE



大人のおもちゃの制御を標準化するためのオープンソースプロジェクト「Buttplug」 - GIGAZINE



大人の玩具にパートナーの遺灰を入れて思い出を振り返る「21 Grams」 - GIGAZINE



大人のおもちゃ「アナルプラグ」をハッキングして第三者が自由にコントロール可能に - GIGAZINE

2021年04月28日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.