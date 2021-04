ランサムウェア攻撃で要求される身代金の額が増加傾向、大企業が被害を受けたハッキング事件が影響か

コンピューターのシステムやデータを人質にして身代金を要求する ランサムウェア 攻撃で要求される金額が、2021年第1四半期に大幅に増加したことが判明しました。ランサムウェアによる身代金の額が増加した背景には、ファイル共有システムを提供する Accellion のサービスに対するハッキングがあると指摘されています。 Ransomware Attack Vectors shift as New Software Vulnerability Exploits Abound https://www.coveware.com/blog/ransomware-attack-vectors-shift-as-new-software-vulnerability-exploits-abound Accellion data breaches drive up average ransom price https://www.bleepingcomputer.com/news/security/accellion-data-breaches-drive-up-average-ransom-price/

2021年04月27日 17時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1h_ik

