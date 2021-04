Google検索を使って必要な情報を正しく検索するために役立つ10のテクニック

検索エンジンとして 74%超のシェア を誇るのがGoogle検索ですが、このGoogle検索を用いて必要な情報を検索するためのテクニックを、ソフトウェアエンジニアの マルコ・デニック さんが解説しています。 Use Google like a pro - Marko Denic - Web Developer https://markodenic.com/use-google-like-a-pro/ ◆01:引用符を使って完全一致検索を強制する

・関連記事

知っていると便利なGoogle検索の隠れた27機能 - GIGAZINE



2020年に行われたGoogle検索の約3分の2が検索結果のサイトをクリックしない「ゼロクリックサーチ」だったことが判明 - GIGAZINE



Google検索に「Googleの使い方が危険にさらされている」というポップアップが出るように - GIGAZINE



Googleの検索結果上位は「Googleが所有するウェブサイト」に占められているとの指摘 - GIGAZINE



「Google検索の独占状態」がいかに危険なのかをプライバシー指向ブラウザCliqz開発チームが主張、検索エンジンの多様性はなぜ必要なのか? - GIGAZINE



Googleが検索ランキング算定の新方式の導入時期を「2021年5月」と発表 - GIGAZINE



2021年04月26日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.