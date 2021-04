2021年04月23日 16時00分 メモ

4日で100万人のCOVID-19感染者がインドで報告される事態に、死亡率は20%上昇



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が急拡大するインドで、新規症例数が4日で100万件を超えたと2021年4月22日付けで報じられました。1日あたりの新規症例数は、これまで2021年1月にアメリカで記録された29万7430件が最大でしたが、インドはそれを超える31万4835件が報告されています。



Covid-19 cases India: One million cases in 4 days, record deaths: India's Covid 'storm' in 10 charts | India News - Times of India

https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-indias-total-tally-crosses-1-56-crore-cases-more-than-2000-deaths-in-24-hours/articleshow/82173838.cms



Bihar crosses 12k Covid cases, mortality rate up 20% | Patna News - Times of India

https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/bihar-crosses-12k-covid-cases-mortality-rate-up-20/articleshow/82185645.cms



インドは2020年の秋にCOVID-19の感染拡大がピークを迎え、その後、症例数は減少する傾向にありました。このことからインドは「COVID-19の押さえ込みに成功した」と言われていました。しかし以下のグラフを見ると、2021年3月ごろから第2波の兆しが生まれ、4月に入って感染が爆発したことがわかります。





世界的に見た症例数の多さはアメリカ・インド・ブラジルの順に並びます。7日間平均の症例数をグラフ化すると以下の通りで、3国の中でもインドで感染が急拡大していることがよくわかります。





死者数は4月に入って1日あたり2000人を突破。過去20日で死亡率が20%も上昇していることも注目すべきポイントです。





インドでは2021年4月22日には24時間の症例数が31万4835件となり、アメリカが1月に記録した最高数29万7430件を超えたことも報じられています。これまでの症例総数は1593万965件で、2月以降は特に症例数が急増しており、過去17日間でその数は3倍になったとのこと。



With 3.14 lakh new Covid cases, India reports world's highest single-day tally - Coronavirus Outbreak News

https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/with-three-lakh-new-covid-cases-india-reports-world-highest-single-day-tally-1793702-2021-04-22





症例数が多い上位5州はマハラシュトラ州(6万7468件)、ウッタルプラデーシュ州(3万3106件)、デリー州(2万4638件)、カルナータカ州(2万3558件)、ケララ州(2万2414件)で、新規症例の54.38%がこの5州で報告され、21.43%はマハラシュトラ州で発生しています。



また、マハラシュトラ州で行われた検査によって、同州における新規症例の60%以上が「B.1.617」という変異株によるものだと判明しています。B.1.617はスパイクタンパク質の「E484K」「D614G」を含む複数の遺伝子変異を含み、免疫を回避しやすいのが特徴。このため過去にCOVID-19に感染し抗体を持っている人でも感染すると考えられています。マハラシュトラ州では3月頃から変異株が検出されていましたが、4月になって国内の別地域でも変異株の急拡大が観測されているとのことです。



New immune escape Covid variant found in West Bengal, say experts - Coronavirus Outbreak News

https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/coronavirus-india-new-immune-escape-covid-variant-found-west-bengal-1793286-2021-04-21





そして新規感染者の増加に伴い医療現場が圧迫され、医療用酸素の不足を理由として入院患者が退院を求められる場面も。



Covid-19: With oxygen running out, Delhi-NCR hospitals asking patients to leave | Delhi News - Times of India

https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-with-oxygen-running-out-delhi-ncr-hospitals-asking-patients-to-leave/articleshow/82203482.cms



病院で医療用酸素が不足しているため、患者の家族はガスボンベを手に酸素補充センターに長い列を作る事態となっているとのこと。



Serious oxygen crisis persists in India as Covid cases soar | In pictures | IndiaToday

https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/photo/serious-oxygen-crisis-persists-in-india-as-covid-cases-soar-in-pictures-1793608-2021-04-21/





インドで感染の急拡大が起こった原因はまだはっきりとしていませんが、封じ込めが宣言された後、宗教祭やスポーツイベント、選挙などが感染防止対策なしで実施されていったことが一因とみられています。



なぜ「新型コロナの封じ込めに成功した」はずのインドで感染が爆発しているのか? - GIGAZINE





一方で、変異株が感染拡大と関係しているかは明らかになっていません。BBCは3月25日付けの記事で科学者は変異株が感染急拡大の原因ではないとみていることを伝えていますが、4月22日付けで時事通信は変異株による何らかの影響が考えられると報じています。



インド由来の変異株は日本でも5件確認されていることが、4月22日付けで報じられています。



インド変異株、日本で5件確認 加藤官房長官「監視体制を強化」:時事ドットコム

https://www.jiji.com/jc/article?k=2021042201037





なお、インドでの感染急拡大を受けて、カナダはインドとパキスタンからのフライトを今後30日間ストップすることを発表しました。



Covid-19: Canada bans flights from India, Pakistan for 30 days | India News - Times of India

https://timesofindia.indiatimes.com/india/covid-19-canada-bans-flights-from-india-pakistan-for-30-days/articleshow/82205739.cms