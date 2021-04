2021年04月23日 17時25分 ソフトウェア

Appleが広告事業強化の方針、App Storeの「おすすめ」に新たな広告枠追加も



モバイル広告業界に打撃を与えるといわれているiOS 14.5のプライバシー強化施策実施に合わせて、Appleが広告事業を強化していく方針であることが明らかになりました。



Finantial Timesによれば、計画に詳しい2名から、Appleがこの機に広告事業を拡大する方針であるという情報を得たとのこと。



具体例として、App Storeの検索ページにある「おすすめ」の欄に2つ目の広告枠が追加される予定です。この枠は2021年4月末までには展開が始まる見込みです。





AppleがiOS 14.5で行うプライバシー強化施策「App Tracking Transparency」は、これまでのモバイル向け広告の業界に大きな影響を与えるものであると考えられています。



Facebookなど広告販売をビジネスの軸にしている企業からは、大多数のユーザーが広告追跡を拒否することになるのではないかと懸念の声が上がっており、専門家は「囲い込みが発生する可能性がある」と指摘しています。



