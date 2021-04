Google Earthに地球の過去37年間の変化を一目で理解できる「タイムラプス機能」が実装

Googleが無料利用できるバーチャル地球儀システム「 Google Earth 」に地球温暖化の影響が一目で分かるという「タイムラプス機能」を追加しました。このタイムラプス機能を、Googleは「ここ数年で最大のアップデート」と表現しています。 Time flies in Google Earth’s biggest update in years https://blog.google/products/earth/timelapse-in-google-earth/ Googleが「2017年以来最大のアップデート」と銘打つタイムラプス機能は、過去37年間で撮影された2400万枚の衛星写真をタイムラプスムービーとして閲覧できるという機能。Google Cloudに存在する数千万台のマシンでのべ200万時間超をかけて20ペタバイトの衛星画像を変換したという、1つの4.4テラピクセルサイズのビデオモザイクを見ることができます。

2021年04月16日 10時35分00秒

