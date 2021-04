ビデオ会議で良いマイクを使うと賢そうな印象を相手に与える

・関連記事

Google Chrome 90安定版リリース、AV1エンコーダー搭載で細い回線でのビデオ会議の品質が向上 - GIGAZINE



ビデオ会議は「戦うか逃げるか反応」を誘発し対面コミュニケーションよりも大きな負担となる - GIGAZINE



Qualcommが高品質&低遅延の次世代ワイヤレスオーディオ技術「Snapdragon Sound」を発表 - GIGAZINE



Zoomで会議内容の流出を防ぐために備えておくべきポイントとは? - GIGAZINE



複数の通話アプリに「ユーザーに無断で周囲の音を送信できる脆弱性」があったとGoogleの研究者が報告 - GIGAZINE



Microsoftが「会議の参加者の顔や動きを認識して会議を採点するシステム」の特許を申請 - GIGAZINE

2021年04月16日 12時30分00秒 in メモ, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.