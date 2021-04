無料で作業用音楽に最適なlo-fi Hip Hopを次々に再生できるウェブサービス「lofi.cafe」を使ってみた

YouTubeで公開されている Lo-Fi Hip Hop のライブストリーミングをランダムに再生してくれるウェブサービスが「 liofi.cafe 」です。実際にlofi.cafeを使って、作業用音楽にピッタリな落ち着くlo-fi Hip Hopを次々に再生してみました。 lofi.cafe https://lofi.cafe/ lofi.cafeのトップ画面はこんな感じ。画面左下に「開始するにはキーを押してください(press any key to start)」と表示されているので、キーボードの好きなキーを押します。

2021年04月15日 19時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

