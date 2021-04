スタバが日本上陸25周年を記念してコーヒーを見つめ直した「ダブルトールラテシェケラート」など新メニュー3種を飲んでみました

・関連記事

「スターバックスコーヒーのロゴはどうやってデザインされてきたのか」がよく分かるムービー - GIGAZINE



ティラミスをストローで飲んでいるようなスタバ「クラシック ティラミス フラペチーノ」試食レビュー - GIGAZINE



なぜコーヒー好きのイタリア人はカプチーノを午前11時以降に飲まないのか? - GIGAZINE



スターバックスが「植物性食材」の拡充を発表、植物由来の人工肉を使ったサンドイッチを販売開始 - GIGAZINE



スターバックスが温室効果ガスや廃棄物の排出量を2030年までに50%削減すると発表 - GIGAZINE



世界最先端のコーヒー愛好家たちはどのようにコーヒーを楽しんでいるのか? - GIGAZINE

2021年04月14日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.