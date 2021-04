Samsungが「最も強力なGalaxy」の発表を予告

Samsungが、新製品発表イベント「 Galaxy Unpacked 」を2021年4月28日に開催することを告知しています。同時に公開された予告映像では、ノートPCのような形状のデバイスの登場がほのめかされています。 [Invitation & Trailer] Galaxy Unpacked 2021 - Samsung US Newsroom https://news.samsung.com/us/galaxy-unpacked-2021-04-28-livestream-video/ Samsungは、「最も強力なGalaxyが間もなく登場します」という文面と共に、日本時間の2021年4月28日午後11時に新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を開催することを告知しました。以下のムービーは、Samsungが発表予告が公開した「Galaxy Unpacked」の予告映像です。 Galaxy Unpacked Official Trailer - YouTube 配送業者の男性が、「Galaxy」と記されたダンボール箱を車に積み込んでいます。

2021年04月14日 11時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1o_hf

