「億万長者になる方法」は時代と共にどう変化しているのか？

世界の経済状況は日々変化していますが、それと同様に世界の億万長者の傾向も変化しています。プログラマーであり、スタートアップの支援を行う Y Combinator の創立者であるポール・グレアム氏が、1892年と2020年の長者番付をもとに、「億万長者になる人」の違いを語っています。 How People Get Rich Now http://paulgraham.com/richnow.html 経済紙のForbesは 1982年以降 、最も裕福なアメリカ人のランキングを発表しています。このランキングにリストされる上位100人を1982年と2020年で比較すると、大きな違いが見えてくるとグレアム氏は述べています。 まず、1982年の時点で最も裕福な100人のうち、富の源を「相続」とする人は60人いたのに対し、2020年時点では27人になりました。この理由の1つは「相続人の増加」にあるとのこと。相続人が増えることで一人あたりの相続額が減少したわけです。

