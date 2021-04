2021年第1四半期のPC出荷台数は前年比55％増で大きく回復

2021年第1四半期の全世界PC出荷台数が2020年同期比で55%増と、高い成長率を見せたことが調査会社Canalysの発表により明らかになりました。 これは、比較対象となっている2020年第1四半期の数字が芳しくなく、差が大きかったことも一因ですが、出荷台数でみてもかなり高い数字となったことがわかっています。 Canalys Newsroom- Canalys: Global PC market swells by 55% in Q1 2021 to 82.7 million https://www.canalys.com/newsroom/canalys-global-pc-market-swells-by-55-in-q1-2021-to-827-million

・関連記事

PCの販売台数が2008年以来の水準まで回復、新型コロナウイルス感染症の影響で - GIGAZINE



2020年第1四半期のPC出荷台数が新型コロナウイルスの影響で前年同期比で約10%減、一方でPCの需要は急激に上昇 - GIGAZINE



タブレットの出荷台数が前年同期比26%増の3750万台に達する、パンデミックによる生活様式の変化が影響か - GIGAZINE



Appleが世界のスマホ出荷台数ランキングでHuaweiを抜いて世界2位の座に返り咲く - GIGAZINE



2021年04月14日 10時02分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.