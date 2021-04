Discordが成人向けサーバーにiOSユーザーがアクセスすることを禁止、「モラル・パニック」と非難する声も

2021年04月14日 11時29分 ネットサービス

アメリカに拠点を置くチャットツールのDiscrodは1億人を超える月間ユーザー数を誇っており、多様な人々がさまざまな目的を持ってDiscordのサーバーに集まっています。現地時間の2021年4月13日、Discrodは新たにNot safe for work(NSFW/フォーマルな環境に適さない成人向けコンテンツ)に関する制限を発表し、iOS版アプリのユーザーは18歳以上であってもNSFWサーバーにアクセスできなくなることが判明しました。



以前からDiscordでは特定のチャンネルをNSFW指定することが可能でしたが、新たに成人向けコンテンツが主流のサーバー全体をNSFW指定することが可能となりました。これにより、13~17歳のユーザーはNSFWサーバーに参加したりコンテンツを表示したりすることができなくなります。





Discordサーバーの所有者は状況に応じて適切にサーバーをNSFW指定する必要があり、適切に分類されていないサーバーを検出した場合、Discord側がサーバーをNSFW指定することがあるとのこと。なお、1つでもNSFWチャンネルやコンテンツがあればサーバーをNSFW指定するべきというわけではなく、サーバーをNSFW指定するのはコミュニティがNSFWのテーマやコンテンツを中心に編成されている場合だそうです。



さらに、DiscordのiOS版アプリを利用しているユーザーはたとえ18歳以上であっても、NSFW指定されたサーバーに参加したりアクセスしたりできなくなることも発表されました。もしiOSユーザーがNSFW指定されたサーバーにアクセスしたい場合、ブラウザ版やWindows版、あるいはAndroid版からアクセスしなくてはなりません。



DiscordはiOSユーザーをNSFWサーバーから締め出す理由を説明していませんが、これはApp Storeを通じて配信されるアプリに対するAppleの厳格なルールに従うためだとみられています。Appleは潜在的に不快なコンテンツや性的なコンテンツに厳しい姿勢を打ち出しており、2018年には「性的な児童虐待画像が紛れ込んでいた」として、ミニブログサービス「Tumblr」のiOS向けアプリがApp Storeから削除される事態も発生しました。



なお、TumblrはApp Storeからの締め出しをきっかけに成年向けコンテンツを全面禁止しましたが、この影響でユーザー訪問数が激減したことも報じられています。



性的コンテンツを全面禁止したTumblrと比較すると、サーバーをNSFWに指定したりiOSユーザーのみを締め出したりするDiscordの対応は穏やかなものといえます。しかし、一部のDiscordユーザーからはiOS版から切り替える不便を訴える声や、阻害された性的少数者に悪影響を及ぼすといった反発の声も挙がっています。



Tumblrの元プロダクトマネージャーであるMatthew Bischoff氏は、「最大のプラットフォームで利用できる性的コンテンツに対するAppleの後退的な姿勢は、全面的なモラル・パニックに向かっています。これは本当にひどいものです。企業やコミュニティ全体がAppleによって押しつぶされており、クィアやトランスジェンダーのコミュニティが最も傷つけられることがあります」とコメントしました。





また、ゲーム開発者でアーティストのeevee氏はTwitterに投稿したスレッドで、知り合いのクィアの人々は多くがポルノを介したコミュニティを通じて知り合っており、ポルノをきっかけに自分自身の心や体について語っていると発言しています。世の中には「セックスは子孫繁栄のためにある」という固定観念があり、性的少数者にとってポルノが重要であると理解されにくい現状があるとのこと。実際のところ、クィアの文化にはNSFWに含まれるものが多く、AppleなどがNSFWを根絶してしまった場合の性的少数者に対する悪影響は非常に大きいと主張しました。