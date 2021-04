「死にゆく銀河」の写真をハッブル宇宙望遠鏡が撮影、高解像度画像はこんな感じ

あらゆるものに「死」があるように、銀河にも「終わり」が存在します。新たにNASAは、 ハッブル宇宙望遠鏡 が地球から約4540万光年離れた場所でゆっくりと銀河が死につつある様子を捉えたと発表しました。 Hubble Views a Galaxy with Faint Threads | NASA https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2021/hubble-views-a-galaxy-with-faint-threads NASA’s Hubble Telescope Catches Stunning Sight of Dying Galaxy - Sputnik International https://sputniknews.com/science/202104111082599296-nasas-hubble-telescope-catches-stunning-sight-of-dying-galaxy/

・関連記事

時間が後ろに向かって流れる「ミラー・ユニバース」が存在するという主張 - GIGAZINE



銀河が衝突しブラックホールが急成長する瞬間の様子が捉えられる - GIGAZINE



「暗黒物質の存在しない銀河の謎」を研究者が解明 - GIGAZINE



生命、宇宙、すべての究極の質問への答え「42」は真実なのか? - GIGAZINE



200億光年先の銀河が重力レンズで4重に見える「アインシュタインの十字架」が発見される - GIGAZINE

2021年04月13日 16時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.