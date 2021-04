2021年04月12日 14時00分 ソフトウェア

Googleが商品価格検索サービス「Googleショッピング」のアプリ版を提供終了すると発表



Googleが商品価格検索サービス「Googleショッピング」のiOSアプリ版とAndroidアプリ版のサポート終了を発表しました。今後、Googleショッピングはウェブブラウザ版のみの提供となります。



Google is shutting down the mobile app for Google Shopping

https://www.xda-developers.com/google-shopping-app-being-killed-off/



Google Shopping for Android shuts down in favor of the web - 9to5Google

https://9to5google.com/2021/04/09/google-shopping-app/



Google is shutting down its mobile Shopping app - The Verge

https://www.theverge.com/2021/4/11/22378483/google-shut-down-mobile-shopping-apps-ios-android



2021年4月9日、開発者向けのコミュニティサイトXDA Developersが「Googleショッピング」アプリに提供終了を通知するメッセージを含むコードが追加されたことを報じました。以下が実際のコード。「The app is unavailable right now, but you can continue shopping on shopping.google.com(現在アプリは利用できません。利用したい場合は、shopping.google.comにアクセスしてください)」という一文が含まれています。



<string name="sunset_default_primary_button_text">Shop on the web</string> <string name="sunset_default_subtitle">The app is unavailable right now, but you can continue shopping on shopping.google.com</string> <string name="sunset_default_title">Something went wrong</string>



実際に、アプリ版Googleショッピングを利用すると「問題が発生しました」という一文が表示されていることが確認されていました。さらに、このタグに含まれる「sunset」という文字列がGoogleがアプリを廃止するときに用いるものだったことから、Google系ニュースを主に取り扱う9to5GoogleがGoogleに問い合わせを行ったところ、Googleが直々に「2021年4月中にアプリ版Googleショッピングのサポートを終了します。アプリがユーザーに提供する全機能は、ウェブブラウザで利用可能です」と通達してきたとのこと。



アプリ版とウェブブラウザ版のGoogleショッピングは、UIの一部を除けばほぼ同等の機能でしたが、アプリ版はGoogle製モバイルアプリフレームワークのFlutterで開発されていました。そのため、アプリ版の開発を取りやめてウェブブラウザ版に一本化することで、エンジニアリングリソースを節約する狙いがあるのでは、と9to5Googleは指摘しています。