大人のおもちゃの振動を「配達が近づくと強くしてくれる」システムが誕生



Uber EatsやGrubhubなどのフードデリバリーの配達が近づくにつれて、大人のおもちゃの振動が強くなるシステム「Grubuzz」が誕生しました。



近年はスマートフォンのアプリを通じてワイヤレスで動作を制御できる高性能なアダルトトイが多数登場しています。そんな中、GrubuzzはUber Eatsなどのフードデリバリーサービスに連動して、「配達が近づくと振動が強くなる」という機能を実現したシステムです。





Grubuzzを使用するには、まず対応した女性向けアダルトグッズをBluetoothでスマートフォン接続します。





続いて、Grubuzzの開発元であるCamSodaからメールアドレスを取得。このメールアドレスでUber Eats、GrubHub、Caviar、DoorDash、Postmatesなどのフードデリバリーサービスにログインします。





後は通常通りにデリバリーを注文するだけでOK。Uber Eatsなどのフードデリバリー各社は配達パートナーの位置情報を教えてくれるサービスを実施しているため、この位置情報に応じてアダルトグッズの「振動」が強くなります。





CamSodaの副社長であるDaryn Parker氏は、「新型コロナウイルスによる自己隔離は1年以上も続いており、お気に入りのレストランからテイクアウトで食べ物を注文するという行為に人は慣れてしまいました。一方、こうしたフードデリバリーの利用増と同時に、遠隔技術を用いたバーチャルセックスの利用も急増しています。CamSodaはこの人気のアクティビティ2種を組み合わせ、フードデリバリーを注文してから配達が届くまでに人々を興奮させる技術を作り上げました」とコメントしています。



なお、CamSodaはこのほかにも、株価と連動して振動の強さを変えてくれるシステム「StockCast」や、アダルトグッズの使用後に自動でピザを注文してくれるシステム「RubGrub」などを提供しています。