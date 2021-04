GoogleやAmazonなどビッグ・テックはそれぞれの分野でどんな関係にあるのか？

Amazonが本を売り、Googleが検索サービスだった時代は過去の話。 ビッグ・テック (Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)はそれぞれにビジネスを多方面に広げており、協力して取り組む分野がある一方で、利害が対立し、激しく戦う分野も存在します。 この5者を「生活のテック・ フレネミー 」と呼ぶThe Wall Street Journalが、その関係について五角形を用いて巧みに表現しています。 Google, Facebook, Amazon, Apple and Microsoft. Call Them Tech Frenemies for Life. - WSJ https://www.wsj.com/articles/tech-giants-cooperate-while-competing-frenemies-for-life-11617293819

・関連記事

GoogleやAmazonなどに罰金として収益の最大10%を科す「デジタル市場法」や「デジタルサービス法」をEUが提案 - GIGAZINE



日本の公正取引委員会が「Google・Apple・Facebook・AmazonをアメリカやEUと共に厳しく監視する」と表明 - GIGAZINE



Google・Amazon・Facebook・Appleの市場独占に関する民主党主導のレポートが公開、共和党の議員からは反発も - GIGAZINE



2021年04月05日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.