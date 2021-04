30年後の津波の高さなどを予測できる「地球の丸ごとシミュレーションモデル」が作成されている

気象データや人間の活動など、地球上で起こる出来事を可能な限り記録して「地球そっくりのモデル」を作り出すプロジェクトがヨーロッパで始動しています。このプロジェクトがどんなものなのかについて、 チューリッヒ工科大学 の地質学者、シモーネ・ウルマー氏が解説しています。 Destination Earth (DestinE) | Shaping Europe’s digital future https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/destination-earth-destine Scientists begin building highly accurate digital twin of our planet | ETH Zurich https://ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2021/02/a-highly-accurate-digital-twin-of-our-planet.html 地球規模で環境問題が深刻化する中、 欧州連合(EU) が環境改善に向けたプログラム、「 グリーンディール 」と「 デジタル戦略 」を発表しました。これは2050年までに人間の活動により排出される二酸化炭素が吸収量と同じ量になる状態「 カーボンニュートラル 」となることを目標としており、環境改善に必要な投資や法制を用意するという意思の表れともなっています。 EUはこの2つのプラグラムを実現する重要なカギとして、 欧州宇宙機関 や ヨーロッパ中期予報センター(ECMWF) の協力のもと、地球を正確にモデリングして将来起こる気候変動や災害などを正確に予測する「 Destination Earth 」を計画していると発表しました。 通常の 気象予報 では、気温や大気の流れ、空気中の物質などから環境の変化を予測しますが、Destination Earthでは従来の気象予報に加え、人間の活動による水や食料、エネルギーの変遷などを考慮してシミュレーションを行うことで、数十年後の災害すら予測できるとのこと。

2021年04月03日 21時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1p_kr

