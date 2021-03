2021年03月31日 13時00分 メモ

フォルクスワーゲンがエイプリルフールネタをフライング発表、報道機関が困惑

2021年3月30日、自動車メーカーのフォルクスワーゲン(Volkswagen of America)が、社名を「ボルツワーゲン(Voltswagen of America)」に変更するというプレスリリースを発表しました。報道機関がこぞってこのニュースを報じていましたが、フォルクスワーゲンは「エイプリルフールのジョークだった」として発表を撤回しています。



No, Volkswagen Isn’t Rebranding Itself Voltswagen - WSJ

https://www.wsj.com/articles/messaging-says-vw-usa-to-rebrand-itself-voltswagenheadquarters-says-not-so-fast-11617120111



VW accidentally leaks new name for its U.S. operations: Voltswagen

https://www.cnbc.com/2021/03/29/vw-accidentally-leaks-new-name-for-its-us-operations-voltswagen.html



3月30日、フォルクスワーゲンが「今後の電気自動車への投資を公式に宣言する」という名目で、社名の一部を電気の単位であるボルト(volt)にした「ボルツワーゲン(Voltswagen)」に変更するというプレスリリースを発表しました。プレスリリースには電気自動車開発への今後の展望や、「フォルクスワーゲン(Volkswagen)のKをTに変えてボルツワーゲン(Voltswagen)に変える予定ですが、我々が提供する最高のサービスを変えるつもりはありません」といった内容が大真面目に書かれており、これをウォールストリートジャーナルやCNBCといった報道機関がニュースとして報じていました。



フォルクスワーゲンはこの発表をすぐに撤回しましたが、ソーシャルニュースサイト・Hacker Newsに投稿されたスクリーンショットから、プレスリリースの全文を読むことが可能です。



フォルクスワーゲンはこのプレスリリースを同日中に削除した後、広報担当者が「名前の変更はエイプリルフールの精神に基づいた発表であり、発売中の電気自動車『ID4』の宣伝が目的だった」と発表し、ジョークを誤って先走ってしまったことを認める事態となっています。また、フォルクスワーゲンは3月31日に詳しい事情を説明する予定だとも報じられています。



実際、エイプリルフール前ということもあり、いくつかの報道機関はこのプレスリリースの信ぴょう性を疑っていたようです。しかし、ウォールストリートジャーナルは「フォルクスワーゲンが会社の意図について混乱を引き起こし、株価を変動させ、社員を批判の矢面に立たせたことは問題である」と批判しています。



なお、フォルクスワーゲンは認証済みバッジの付いたボルツワーゲンのTwitterアカウントまで開設しています。フォルクスワーゲンの複数の広報担当者がフォローしており、「Voltswagen」の文字を入れた動画を2020年1月25日にツイートしているなど、かなり念入りに準備をしていたジョークであったことがうかがえます。