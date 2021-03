逃亡中のマフィア構成員がYouTubeで料理動画を公開、居場所がバレて即逮捕される

Italian mafia member arrested after tattoos recognised in YouTube cooking video | Euronews https://www.euronews.com/2021/03/29/italian-mafia-member-arrested-after-tattoos-recognised-in-youtube-cooking-video ビアート容疑者は、イタリアの カラブリア州 を拠点とするマフィア「 ンドランゲタ 」の構成員で、コカインをオランダに密輸した容疑で2014年に起訴された後、ドミニカ共和国の ボカチカ に逃亡していました。イタリア警察は「ビアート容疑者は、外国人として静かに暮らしていました」と述べています。 ドミニカ共和国で逃亡生活を送っていたビアート容疑者は、顔を隠して撮影した「イタリア料理のレシピ紹介ムービー」をYouTubeに投稿しました。しかし、「特徴的な入れ墨」が見えていたことから、ムービーの投稿主がビアート容疑者であることが判明。イタリア警察はムービーからビアート容疑者の居場所を特定し、2021年3月24日にビアート容疑者逮捕に成功しました。

2014年から逃亡していたイタリアマフィアの構成員であるマーク・フェレン・クロード・ビアート容疑者が、ドミニカ共和国で逮捕されました。ビアート氏の居場所が特定されたきっかけは、YouTubeで公開された料理動画だったとのことです。 Mafia fugitive caught after posting YouTube cooking video | Mafia | The Guardian https://www.theguardian.com/world/2021/mar/29/mafia-marc-feren-claude-biart-caught-youtube-cooking-video

2021年03月30日 17時00分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

