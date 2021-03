3400万円以上の価格でリザードンのポケモンカードが落札される

・関連記事

なぜポケモンカードは25周年を迎えても人気なままなのか? - GIGAZINE



約4000万円でポケモンカードの初版シリーズ未開封品を箱買いしたところ開封済みや別シリーズの混じったニセモノであることが明らかに - GIGAZINE



「任天堂はユンゲラーのポケモンカードを再びリリースできる」と超能力者ユリ・ゲラーが発言、ユンゲラーのポケモンカードが十数年の時を超えてついに復活か - GIGAZINE



ポケモンカードのイラストに隠された物語性やインスピレーションについて公式イラストレーターが語る - GIGAZINE



650万円以上もするポケモンカードが運送中に消えた悲劇のコレクター - GIGAZINE



1100万円超という高値で完璧な保存状態の初期ポケモンカード103枚が落札される - GIGAZINE

2021年03月30日 20時00分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

