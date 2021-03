2021年03月29日 09時54分 ゲーム

スエズ運河をふさぐコンテナ船のMODがMicrosoft Flight Simulatorに登場



現地時間の2021年3月23日、スエズ運河で日本の船舶貸付会社である正栄汽船が所有し、台湾の長栄海運が運航するコンテナ船の「エバー・ギブン」が座礁する事故が発生しました。エバー・ギブンは全長400メートルにもおよぶ世界最大級のコンテナ船で、記事作成時点でも座礁したまま運河をふさいでしまっています。そんなエバー・ギブンは世界中の注目の的となっており、「Microsoft Flight Simulator」上でMODとして再現する人まで登場しています。



Microsoft Flight Simulator上にスエズ運河で座礁するエバー・ギブンを追加するMODを公開したのは、TikTokユーザーのdonut_enforcementさん。そして、donut_enforcementさんの公開したムービーを、Microsoftのサティア・ナデラCEOのテクニカルアドバイザーを務めるMat Velloso氏がTwitter上で紹介したところ、瞬く間に拡散されることとなっています。





Microsoft Flight Simulatorの画面はこんな感じ。初めは正面を向いています。





窓から左下を見下ろすとスエズ運河が見えます。





しばらく飛んでいるとスエズ運河をふさぐように座礁してしまったエバー・ギブンが登場。





アップで見るとこんな感じ。





エバー・ギブン上空を旋回しながらムービーは終了。





なお、座礁したエバー・ギブンを離礁させるため、エジプトのアブドルファタハ・シシ大統領が積み荷を降ろして船体を軽くするように指示したと報じられていますが、記事作成時点でも離礁のめどは立っていません。