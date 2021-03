Steamでゲームを持ってなくてもリンクを共有するだけでオンラインで一緒にプレイできる新機能が登場

リンクを生成するには、この「Invite Anyone To Play」のラベルをクリックします。

ShiftキーとTabキーを同時押しして、Steamオーバーレイを表示させます。Steamオーバーレイ上にフレンドリストが表示されますが、フレンド名の上に「Invite Anyone To Play」というラベルが表示されます。「OK」をクリック。

2021年03月28日

