Googleが開発した日常的な音を自由に並べてビートを刻めるウェブアプリ「The Infinite Drum Machine」を使ってみた

AIに関する研究を行う Google Creative Lab のメンバーが作成したウェブアプリ「 The Infinite Drum Machine 」では、「グラスがぶつかる音」や「人間のクシャミ」といった日常的な音を使って、ドラムパターンを作成できます。実際に「The Infinite Drum Machine」を使って、手軽にビートを刻んでみました。 The Infinite Drum Machine https://experiments.withgoogle.com/ai/drum-machine/view/ 「The Infinite Drum Machine」のトップページから、「START PLAYING」をクリックしてドラムパターン作成画面を開きます。

2021年03月27日 15時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, 動画, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.