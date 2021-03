カクカクヘッドで角までキレイにのり付けできる「カクノリ」を使ってみた

・関連記事

液体のり「アラビックヤマト」を脳がとろける「ASMR」ぽい気泡わり専用にした「やみつき感触トイ 気泡わり専用アラビックヤマト」が登場 - GIGAZINE



宿題地獄から脱出してポジティブなフィードバックで子どものやる気を目覚めさせる「しゅくだいやる気ペン」レビュー - GIGAZINE



「切る&貼り合わせる」で梱包が完了する「スコッチ フレックス&シール 梱包ロール」レビュー - GIGAZINE



工具ゼロで自由に収納スペースをカスタマイズ可能な縦置き卓上収納「PEGGY」レビュー - GIGAZINE



2021年03月27日 21時00分00秒 in レビュー, 動画, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.