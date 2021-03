2021年03月26日 16時00分 モバイル

Appleが「2016~2020年にかけて買収したAI関連企業の数」でトップに



調査企業のGlobalDataが、「2016~2020年にかけて、人工知能(AI)関連技術のM&Aを最も多く行った企業」として、Appleの名前を挙げています。



Apple the top acquirer of AI companies while other US tech giants also among the forerunners, says GlobalData - GlobalData

https://www.globaldata.com/apple-top-acquirer-ai-companies-us-tech-giants-also-among-forerunners-says-globaldata/



Apple bought more AI companies than anyone else between 2016 and 2020 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2021/03/25/apple-bought-more-ai-companies-than-anyone-else-between-2016-and-2020/



2016年から2020年にかけての5年間、AI関連企業の買収はアメリカの大手テクノロジー企業に支配されてきたとGlobalDataは指摘しています。実際、GlobalDataのデータベースによると、同期間にAI関連企業を最も多く買収した上位5社のうち4社はApple、Google、Microsoft、Facebookでした。なお、上位5社に入ったアメリカ以外の企業は、アイルランドを拠点とするアクセンチュアです。



GlobalDataのリードビジネスファンダメンタルアナリストであるAurojyoti Bose氏は、「AIは依然としてハイテク巨人にとって重要な分野であり、同分野を支配するための競争が激化するにつれ、買収が急増しています」と語っています。



2016~2020年に最も多くAI関連企業を買収したのはApple(25社)で、以下、アクセンチュア(17社)、Google(14社)、Microsoft(12社)、Facebook(9社)の順に続きます。Appleは2016年に5社、2017年に7社、2018年に3社、2019年に5社、2020年に5社を買収しており、毎年多くのAI関連企業を買収しているのがわかります。





過去5年間でAppleが買収したAI関連企業25社の中には、音楽検索サービスの「Shazam」も含まれています。



Appleが音楽検索サービス「Shazam」を買収、Apple Music強化へ - GIGAZINE





GlobalDataのシニアアナリストであるNicklas Nilsson氏は、「AppleはAI関連企業の買収を強化しており、Siriの改善やiPhoneの新機能の作成といった目的のために取引を行っています。機械学習スタートアップのInductivはSiriの改善のために買収され、アイルランドの音声技術スタートアップであるVoysisはSiriの自然言語処理能力を向上させるために買収され、PullStringはiOSのデベロッパーがよりSiriを使いやすくなるように買収されました」と語り、Appleによる買収の多くが音声認識アシスタントであるSiriを改善するために行われたものであると指摘しています。



さらに、「Appleの買収は、SiriがGoogleのGoogleアシスタントやAmazonのAlexaといった音声認識アシスタントに追いつくためのものです。Siriは競合サービスの中では最も早く市場に登場しましたが、『スマートさ』という点で他の2つのライバルに後れをとっています。こういった遅れがAppleのスマートスピーカー分野での販売の遅れにつながっているのは明らかです。また、Appleはウェアラブル端末市場で確固たる地位を維持したいと考えています。2020年のXnor.aiの買収は、Apple Watchのオンエッジ処理を改善するために行われたものです。これによりデータをクラウドに送信する必要がなくなり、データのプライバシー性が向上しています」とNilsson氏は述べました。





Bose氏は「GlobalDataの提供するJobAnalyticsデータベースの分析により、AI関連企業の買収数で上位5社にランクインしている企業は、買収だけでなくAI人材の採用にも積極的で、2020年には1万4000人もの求人を出していたことも明らかになっています」と語っており、買収だけでなく求人でもAI関連の人材を求めていることがわかります。