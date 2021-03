ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産の運営は「正当性」に依存しているという指摘

Visaが「ビットコイン決済」の導入を検討している ことが報じられたり、 1枚のNFTアートが75億円で落札 されたりと、暗号資産に関するニュースが多く報じられています。そんな中、 イーサリアム の考案者である ヴィタリック・ブテリン 氏が、暗号資産の運営は「 正当性 」に依存していると指摘しています。 The Most Important Scarce Resource is Legitimacy https://vitalik.ca/general/2021/03/23/legitimacy.html ブテリン氏によると、記事作成時点では、1日当たり1950万ドル(約21億円)のイーサリアムがマイングされているとのこと。しかし、イーサリアム財団の研究開発予算は年間3000万ドル(約33億円)と、マイニングされる金額に比べて非常に少額です。この状況はビットコインでも同様で、1日当たり3800万ドル(約41億円)のビットコインがマイニングされていますが、ビットコインの研究開発費は年間2000万ドル(約21億円)と推定されています。 以下は、研究開発費(青色)と暗号資産のマイニングに用いられる プルーフ・オブ・ワーク(PoW) 費用のグラフです。ビットコイン(左)とイーサリアム(右)のいずれにおいても、研究開発費がマイニングに使われる費用に比べて圧倒的に少ないことが分かります。

2021年03月25日 06時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

