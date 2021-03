2021年03月24日 23時00分 サイエンス

市販のダイエットサプリからドーピング禁止薬物が検出される、「覚せい剤のカクテル」となっているサプリも



一般的に販売されているダイエットサプリメントやスポーツサプリメントの一部に、世界アンチ・ドーピング機関によって禁止されている薬物成分が含まれていることがわかったという研究論文が発表されました。これらのサプリメントに含まれていた物質は覚せい剤の成分でもあり、健康上のリスクが高いと研究者は注意を促しています。



Full article: Nine prohibited stimulants found in sports and weight loss supplements: deterenol, phenpromethamine (Vonedrine), oxilofrine, octodrine, beta-methylphenylethylamine (BMPEA), 1,3-dimethylamylamine (1,3-DMAA), 1,4-dimethylamylamine (1,4-DMAA), 1,3-dimethylbutylamine (1,3-DMBA) and higenamine

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15563650.2021.1894333



WWII-era stimulant drug discovered in weight loss supplements | Live Science

https://www.livescience.com/prohibited-stimulants-weight-loss-sports-supplements.html



アメリカでは、毎年何万もの患者がサプリメントによって救急治療室送りになっているといわれています。2014年に発表された研究では、吐き気・おう吐・発汗・動悸(どうき)・胸痛・心停止などの症状が、「デテレノール」と呼ばれる物質を含むサプリメントと関連がある可能性が指摘されました。



デテレノールはアメリカ国内では人への使用が承認されていない医薬品で、2004年にはアメリカ食品医薬品局(FDA)によってサプリメントの成分として許可しないと決定されました。それにもかかわらず、デテレノールを配合するサプリメントが市販されていることが2018年に行われたサプリメントの分析で明らかになりました。





ハーバード大学医学部のピーター・コーエン准教授らの研究チームは、アメリカ国内で市販されているダイエットサプリメントやスポーツサプリメントのうち、ラベルの配合成分にデテレノールが含まれている17種類を分析しました。



その結果、分析対象17種類のうち13種類に、デテレノールが実際に含まれていたと判明し、9種類の「潜在的に有害な覚せい剤成分」が検出されました。検出された薬物成分は、どれもが世界アンチ・ドーピング機構で禁止されています。特にそのうちの1つであるフェンプロメタミンは、実際は1940年代~1950年代に点鼻薬として使われていたのみで、安全性に関するデータはほとんど存在していないとのこと。



研究チームによると、サプリメントの中には4種類の覚せい剤成分が混合した「覚せい剤のカクテル」というべきものも存在していたとのこと。複数の覚せい剤成分を組み合わせた場合の安全性が十分に検証されていないため、こうしたサプリメントには消費者に健康上のリスクをもたらす可能性があると指摘しています。





研究チームは、「FDAはデテレノールの使用を許可しないと決定したにもかかわらず、サプリメントの製造業者にデテレノールの排除を指導しておらず、消費者への注意喚起も行っていない」と批判し、デテレノールをはじめとした覚せい剤をサプリメント市場から排除するために即座に行動を起こすべきだと主張しています。



さらにコーエン准教授は「私たちは臨床医に対して、ダイエットサプリメントやスポーツサプリメントを摂取する際に、患者が誤って覚せい剤成分を摂取してしまう可能性があることに注意を払うように求めています」と語りました。