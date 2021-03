部屋中に響き渡るほどのザクザク感＆肉汁がジュワーッとあふれ出す生姜・ニンニク濃いめなローソン「Lチキ 竜田」を食べてみた

・関連記事

しょうがの風味がしょうゆを引き立てる「からあげクン 黄金しょうが味」を食べてみた - GIGAZINE



レモンの酸っぱさがジュワッと広がる「からあげクン レモン味」が登場、17年ぶりのからあげクン新レギュラーとのことで食べてみた - GIGAZINE



「からあげクンロボ」にヤケドしそうなほど揚げたてアツアツのからあげクンを作ってもらった - GIGAZINE



いちごミルク味やピスタチオ味の片手で食べられるケーキ「クルリン」シリーズがローソンから登場したので食べてみた - GIGAZINE



2021年03月24日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.