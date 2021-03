メールソフト「Thunderbird」が2億5000万円超の寄付金やその使い道を示す2020年の財務報告書を公開

・関連記事

Mozillaのメーラー「Thunderbird」プロジェクトが完全子会社化、Mozilla Corporationから切り離される - GIGAZINE



要望から21年の時を越えてThunderbirdに新しい暗号化機能が実装される - GIGAZINE



FirefoxとThunderbirdの「マスターパスワード」は1分で破ることが可能と指摘される - GIGAZINE



Mozillaが無料メールソフト・Thunderbirdを切り離そうと四苦八苦していることが判明 - GIGAZINE



2021年03月23日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.