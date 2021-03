世界初となる「半島を貫通する船のためのトンネル」の建設許可が下りる

以下のムービーでは、Stad Ship Tunnelの完成予想図がCGで説明されています。 Norway Gives Green Light to World’s First Ship Tunnel - YouTube 船が進む先に見えるのがStad Ship Tunnelの入口。

・関連記事

半島を横切り巨大船舶も運航可能な世界初の船舶用トンネル「Stad Ship Tunnel」がノルウェーに建造される予定 - GIGAZINE



新パナマ運河竣工、従来の運河を通れなかったコンテナ1万3000個クラスの船舶も通過可能に - GIGAZINE



フィヨルドをトンネルと橋で通過するノルウェー史上最大の道路建設プロジェクト - GIGAZINE



ドローンで新パナマ運河を巨大コンテナ船が通過する瞬間を真上から空撮したムービー - GIGAZINE



あまりの燃料安でスエズ運河を渡るよりアフリカ大陸を回った方が安くなり交通量が激減してしまう - GIGAZINE



2021年03月23日 17時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.