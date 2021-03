にんにくが2倍増しで匂いも味も進化した「にんにく激増し餃子」を餃子の王将で買って食べてみた

・関連記事

強烈な辛さと濃厚なうま味がモチモチ食感の太麺が絡んでクセになる「日清爆裂辛麺」2種を食べてみた - GIGAZINE



とろとろチーズのせアボカドがエビカツからこぼれ落ちる「エビアボカド ~たっぷりマスカルポーネチーズ~」試食レビュー - GIGAZINE



麺として使えるのに超低糖質な「豆腐皮」レビュー、驚異の低糖質麺・豆腐干との違いを探ってみた - GIGAZINE



八角がきいた豚角煮とごま香るピリ辛スープが調和したかっぱ寿司「八角香る角煮入り担々麺」を食べてみた - GIGAZINE



しょうがの風味がしょうゆを引き立てる「からあげクン 黄金しょうが味」を食べてみた - GIGAZINE

2021年03月23日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.