故障続出のMacBook搭載バタフライキーボードについて集団訴訟が認定される

MacBookが搭載するバタフライキーボードは登場以降、故障の多さが指摘され、2018年にAppleは集団訴訟を 起こされました 。この原告の訴えを、2021年3月19日付けで裁判官が集団訴訟として認定しました。原告は、Appleの役員がバタフライキーボードについて「豚にいくら口紅を塗ったとしても、醜さは変わらない」と述べ、欠陥を認識していたと主張しています。 N RE: MACBOOK KEYBOARD LITIGATION (PDFファイル) https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.326502/gov.uscourts.cand.326502.306.2.pdf Judge certifies class action lawsuit over Apple’s MacBook butterfly keyboards - The Verge https://www.theverge.com/2021/3/22/22344397/apple-macbook-butterfly-keyboard-switches-defective-class-action-lawsuit-certified Judge grants class-action status to MacBook butterfly-keyboard suit | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2021/03/judge-grants-class-action-status-to-macbook-butterfly-keyboard-suit/ 2015年のMacBookで初めて搭載されたバタフライキーボードは、その後、2019年のMacBook Proでシザー構造のMagic Keyboardが登場するまでの5年間、MacBookのキーボードとして採用され続けました。

2021年03月23日 11時25分00秒

