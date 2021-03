2021年03月23日 14時00分 ネットサービス

Facebookは「誤情報を防ぐ取り組み」として実際には何をやっているのか?



SNSにおける誤情報の広がりを防ぐべく、TwitterやFacebookといったプラットフォームは独自の取り組みを行っています。Facebookでは3万5000人の作業員が誤情報拡散と戦っているとのことですが、一言で「誤情報拡散と戦う」といってもそのアプローチはさまざまだとして、Facebookが具体的に何を行っているのかを明かしています。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が流行してからは特にCOVID-19関連の誤情報の拡散が問題となり、Facebookは2020年12月に「デマや陰謀論といったCOVID-19の誤情報をInstagramやFacebookから削除する」と発表しました。



この結果、Facebookは「世界の専門家が誤情報としてフラグを立てたCOVID-19とワクチンに関する1200万以上のコンテンツを削除した」と2021年3月22日付けで発表。誤情報の拡散防止には3万5000人の作業員が取り掛かっているとのことです。



またFacebookは一言で「誤情報の拡散防止」といっても、単一のソリューションによるものではなく、複数の問題にそれぞれのアプローチで臨む「包括的な取り組み」であることも述べました。具体的には、「偽アカウントの検出と削除」「詐欺行為の取り締まり」「善意の誤情報拡散へのラベル付け」などが挙げられています。





偽アカウントはFacebookが強く反対しているものの1つで、毎日何百万もの偽アカウントがブロックされており、そのほとんどがアカウント作成時に行われるとのこと。Facebookは2020年10月から12月の間に偽アカウントとして13億個のアカウントを無効化したと述べています。



また詐欺行為を取り締まる最善の行動は「背後にあるインセンティブ構造を破壊すること」だとして、Facebookはクリックベイト(詐欺・誇大広告)を検知して取り締まるシステムとチームを作成。加えて、人工知能を使ってスパムアカウントを検知・削除することにも成功しているとのこと。





そして、時には善意のユーザーが誤情報を拡散することもあるとして、Facebookとは独立した80のファクトチェッカーによるネットワークを作成し、世界60言語のコンテンツをチェック。コンテンツに問題があるときには他のユーザーが目にする回数を減らしたり、警告ラベルを付与したりといった取り組みを行っています。これと同時に投稿者に誤情報である旨を通知し、誤った情報を繰り返し共有するページ・グループ・ドメインについても表示回数を減らしているとのこと。この取り組みの延長線として、「深刻度が高い」とされるCOVID-19やワクチンの虚偽については、コンテンツ削除を行っているとFacebookは述べました。