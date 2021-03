Amazonマーケットプレイスへの新規参入者は1日当たり3700人を超えるとの指摘

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による巣ごもり需要により、オンラインショッピングへの需要が急速に高まっています。世界最大のオンラインショッピングサイト「Amazon」の新規販売者の増加について、海外ニュースサイト「 Finbold 」が解説しています。 Amazon adds 3,700 new sellers daily in 2021 | Finbold https://finbold.com/amazon-adds-3700-new-sellers-daily-in-2021/ Finboldの分析によると、2021年に Amazonマーケットプレイス に新規参入した販売者は3月21日時点で29万500人です。この数字は毎日3734人、1時間あたり155人の新規販売者がAmazonマーケットプレイスに参入していることを意味します。 新規販売者の内訳は、アメリカを中心に展開されているAmazon.comを通じて参加した販売者が26%・7万6769人と最も多く、次いでインドのAmazon.inが10.1%、カナダのAmazon.caが7.5%と続きます。日本のAmazon.co.jpを通じて参加した販売者は6.2%・1万8188人で、世界で7番目に多い数字となっています。

・関連記事

Amazonはどうやって欠陥品や偽造品に対する法的責任を免れてきたのか? - GIGAZINE



「Amazonはマーケットプレイスの製品にも責任を負うべき」との判決が下る - GIGAZINE



Amazonはマーケットプレイス上の販売データを基に取扱製品を決めていると報じられる - GIGAZINE



Amazonは自社ブランド「Amazonベーシック」製品を「火災の危険性あり」と散々警告されているにもかかわらず販売し続けている - GIGAZINE



Amazonが自社ブランドの商品を他社製品より目立つ位置に表示させているという指摘 - GIGAZINE



Amazonがより収益性の高い自社製品を売るために検索アルゴリズムを変更していた - GIGAZINE



Amazonが自社ブランド「Amazonベーシック」で他社のデザインをパクっている可能性 - GIGAZINE

2021年03月23日 12時30分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.