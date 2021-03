Apple対Epic Gamesの法廷闘争で両社のCEOが証言予定、Facebook・Microsoftの幹部も

Tim Cook, Craig Federighi, Phil Schiller and Scott Forstall to Testify in Epic v. Apple Trial - MacRumors https://www.macrumors.com/2021/03/20/apple-vs-epic-trial-tim-cook-scott-forstall/ Epic Gamesは2020年8月に、App Storeを介さないアプリ内課金機能をフォートナイトへ追加。Appleは、この機能が規約に違反しているとして、フォートナイトをApp Storeから削除しました。その後、Epic GamesはAppleに対して「公正な競争」を求める法廷闘争をアメリカ・ イギリス ・ EU など、世界中で展開しています。 「フォートナイト」開発元のEpic GamesがAppleを提訴 - GIGAZINE

2021年03月22日 11時44分00秒 in ゲーム, Posted by log1o_hf

