簡単に始められる「世界の幸せの習慣6選」

2020年度の 世界幸福度報告 では、世界で最も幸福な国ランキングのトップ5がデンマークやフィンランドなどの北欧諸国で独占されています。「厳しい寒さに見舞われる北欧諸国の人々が幸せなのはなぜ?」という疑問をきっかけに、世界各国の「幸せのための習慣」を調べた臨床心理士のJade Wu氏が、その中から特に感銘を受けた習慣を6つ選び出して解説しました。 6 Science-Backed Wellness Practices from Different Cultures | Savvy Psychologist https://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/mental-health/cultural-wellness-practices ◆1:デンマークの「ヒュッゲ」 ヒュッゲ とは、「幸福」を意味する古いノルウェー語が由来の言葉で、「居心地がいい」「暖かい」「楽しい」といった事柄を包括する概念です。例えば、温かいココアを飲みながらふんわりとした毛布にくるまってくつろいだり、たき火を囲んで家族や友だちとおしゃべりしたり、キャンドルに火ともして風情を楽しんだりするのは、全てヒュッゲにあたります。 Wu氏はヒュッゲについて、「デンマーク人が冬に幸せを見いだすのは、ヒュッゲの概念のおかげです。ヒュッゲは、大きなマフラーや温かい飲み物を友だちと共有するというような具体的なやり方だけでなく、環境にあらがうことなく共存するという哲学も教えてくれます。つまり、寒さに文句を言うのではなく、お気に入りのケトルやウールのミトンで冬のちょっとしたぜいたくを楽しむというような生き方です」と述べました。

2021年03月20日 15時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

