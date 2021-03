2021年03月19日 10時35分 ゲーム

ソニーが世界最大の格闘ゲームの祭典「EVO」を共同買収

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)がeスポーツ関連企業のRTSと共同で、世界最大の格闘ゲーム大会として知られる「The Evolution Championship Series(EVO)」を買収したことを発表しました。



SIEと共にEVOの買収に参加したRTSは、eスポーツのイベント運営やブランディング、マネジメントを専門とする企業「Endeavor」のシニア・ヴァイス・プレジデントであるスチュアート・ソー氏がCEOを務める企業。SIEは「今回のパートナーシップは新たな協業のかたちであり、それぞれのリソースと専門性を結集することで、Evoのグローバルな普及拡大を推進し、このアイコニックなゲーム大会のファンエンゲージメントの向上に努めてまいります」と述べています。なお、EVOの共同創設者であるトム・キャノン氏とトニー・キャノン氏はアドバイザーとして今後もEVOに関わっていくとのこと。



EVOは1995年にニューヨークで開催されたスーパーストリートファイターII X -Grand Master Challenge-の大会「Battle by the Bay」が前身となって始まった世界最大級の格闘ゲームの大会で、毎年「ストリートファイター」シリーズや「鉄拳」シリーズ、「THE KING OF FIGHTERSシリーズ大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズなど多種多様な格闘ゲームの強豪がしのぎを削っています。



EVOには梅原大吾氏選手ときど選手、ふ~ど選手、かずのこ選手など、日本人のプロ格闘ゲーマーも多数参加しています。特に2004年に開催された「EVO 2004」の梅原選手がストリートファイターIII 3rd STRIKE -Fight for the Future-の大会で見せた「背水の逆転劇」は、「世界で最も視聴された格闘ゲームの大会の動画」としてギネス世界記録に登録されました。



そんなEVOは、2020年の新型コロナウイルスパンデミックを受けて、「EVO Online」としてオンライン開催されることが2020年5月に発表されました。しかし、共同創設者で当時EVOのCEOを務めていたジョーイ・キュラー氏が未成年へのセクシャル・ハラスメントで告発されたことを受け、カプコンやバンダイナムコなど競技タイトルのパブリッシャーがEVOへの参加取りやめを発表。そのため、2020年度のEVO Onlineは開催中止となりました。



SIEは2020年度のEVO Onlineの中止については言及していませんが、共同買収と同時に「EVO Online」を2021年8月に開催すると発表。さらに競技タイトルに「STREET FIGHTER V CHAMPION EDITION」「鉄拳7」「GUILTY GEAR -STRIVE-」「Mortal Kombat 11 Ultimate」を採用することも明らかにしました。



ただし競技タイトルの発表を受けて、「EVOがSIEに買収されたことで、これまでEVOの競技タイトルにも採用された実績のある任天堂の『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズが今後採用されなくなるのではないか」と懸念する声がファンから挙がっています。





なお、SIEは「本日Evoから発信されました、プレイヤーの皆さんにとって安全でインクルーシブなゲーム環境を構築していく、というメッセージについて支持を表明したいと思います。このことは、私たちPlayStationも最優先に考えています。運営チームとして、お互いに緊密に連携をとりながら、今後のEvoのイベントがコミュニティ全体にとって安全で快適であり続けるように努めてまいります」とコメントしています。