スター・ウォーズの熱狂的ファンがドラマ「マンダロリアン」を好き過ぎて実物大の宇宙船を製作して話題に

・関連記事

スター・ウォーズ初の実写ドラマ「マンダロリアン」にはこれまでになく新しい撮影方法が取り入れられている - GIGAZINE



「ベビーヨーダ」がDisney+オリジナルの「ザ・マンダロリアン」に登場したところネット上で爆発的な人気を集める - GIGAZINE



スター・ウォーズの実物大「スピーダー・バイク」を作り上げてしまったムービー - GIGAZINE



全高10mの実物大パトレイバーが立ち上がる、実写版「THE NEXT GENERATION パトレイバー」デッキアップイベントに行ってきました - GIGAZINE



原寸大の巨大さだが実はペーパークラフトの装甲騎兵ボトムズ「PDFクラフト スコープドッグ 1/1」 - GIGAZINE



レゴで作った実物大スーパーカー「ブガッティ・シロン」を実際に運転してみたムービー - GIGAZINE



高校生が劇にアレンジした映画「エイリアン」のクオリティが高すぎてハリウッド俳優も反応 - GIGAZINE

2021年03月18日 23時00分00秒 in 乗り物, 動画, 映画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.