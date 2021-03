発酵バターと岩塩の絶妙な相性を楽しめる「ブラックサンダーミニバー香る発酵バター」試食レビュー

・関連記事

ブラックサンダーにピスタチオペーストと砕いたピスタチオをプラスした「ブラックサンダーひとくちサイズ ピスタチオ」試食レビュー - GIGAZINE



食べる抹茶フローズンドリンクを目指した「爽 旨み抹茶フラッペ」試食レビュー、香る抹茶と爽やかなシャリシャリ食感が絶妙なバランス - GIGAZINE



発酵バターまるかじり体験ができるという驚異のアイス「かじるバターアイス」試食レビュー - GIGAZINE



午後の紅茶が「エスプレッソ」かつ「微糖」になった「キリン 午後の紅茶 エスプレッソティー微糖」は何がどう違うのか飲んで確かめてみた - GIGAZINE



ミスドと祇園辻利が「抹茶と桜もち」を融合させた期間限定「咲く抹茶」シリーズ全5種試食レビュー - GIGAZINE



味とパッケージを刷新したサントリー「クラフトボス」はどれもコクが増して濃厚な味わい - GIGAZINE



午後の紅茶がリニューアルしたので新旧飲み比べて何が変わったのかを確かめてみた - GIGAZINE



1缶500ml&カフェイン200mgで大容量な「モンスター スーパーコーラ」はコーラの再現度高めの爽快感抜群なエナジードリンク - GIGAZINE



カフェラテに意外に少ない「微糖」をあえて作ったという「キリン ファイア ワンデイ ラテ微糖」試飲レビュー - GIGAZINE

2021年03月18日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.