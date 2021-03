しょうがの風味がしょうゆを引き立てる「からあげクン 黄金しょうが味」を食べてみた

・関連記事

中華そばのスープとメンマを再現した「からあげクン 幸楽苑監修中華そば味」試食レビュー、本当にからあげからラーメンを感じられるのか? - GIGAZINE



3種のチーズを倍増させて濃厚さがアップした「からあげクン 濃いチー味」と旨辛な「辛らチー味」を食べてみた - GIGAZINE



レモンの酸っぱさがジュワッと広がる「からあげクン レモン味」が登場、17年ぶりのからあげクン新レギュラーとのことで食べてみた - GIGAZINE



からあげクンに謎の「FGO味」が登場したので食べてみた - GIGAZINE



2021年03月16日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.