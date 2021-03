Twitterで「メンフィス」とつぶやくだけでアカウントが凍結されるバグが発生、その原因とは？

by GotCredit 2021年3月14日に、アメリカ・テネシー州にある「 メンフィス 」という都市名を含んだツイートを投稿したユーザーが一斉に凍結される事態が発生しました。Twitterは3月15日に、アカウント制限はバグが原因だったと釈明し、不具合の修正と制限の解除を行ったことを発表しました。 Twitter ‘Memphis’ bug sees accounts flagged | The Independent https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/twitter-accounts-ban-memphis-b1817064.html 3月14日に、複数のTwitterユーザーが「Twitterから12時間アカウントを制限する」という通知を受け取ったことを報告しました。イギリスのニュースサイトであるThe Independentによると、凍結の対象となったアカウントが、オランダ出身のサッカー選手である メンフィス・デパイ 氏について言及した直後のアカウントに集中していたことから、「『メンフィス』とツイートすると自動的に凍結される」ことが判明したとのこと。 この問題を受けて、デパイ氏が所属するフランスのサッカーチームである オリンピック・リヨン の公式Twitterアカウントは、デパイ氏の写真と共に「ねえTwitter、そろそろ彼について話してもいいですか?」とのツイートを投稿しています。

2021年03月15日 11時38分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

