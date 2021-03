ドメインに絵文字が入った絵文字メールアドレスが作成できる「Mailoji」はどのように作られたのか？

ウェブサイトのURLやメールアドレスに使用される ドメイン名 に、絵文字を使用したものが 絵文字ドメイン で、「😄.ws」などが存在します。そんな絵文字ドメインを用いたメールアドレスを取得できるサービス「 Mailoji 」を作成した ベン・ストークス さんが、カザフスタンから300以上の絵文字ドメインを購入して「Mailoji」を構築した過程を解説しています。 Mailoji: I bought 300 emoji domain names from Kazakhstan and built an email service | Tiny Projects https://tinyprojects.dev/projects/mailoji 「Mailoji」の開発者であるストークスさんは、「 netflix.soy 」というドメイン名を購入した経験から、「😄.ws」のような絵文字ドメインに興味を持ち始めます。インターネット上で絵文字を見ずに1日を過ごすことはかなり難しいくらいに絵文字は広く普及していますが、絵文字ドメインを実際に目にすることはほとんどありません。そこで、ストークスさんは「絵文字ドメインを購入する」というアイデアを思いつきます。 ストークスさんは初め、1文字の絵文字ドメインを購入することをもくろみますが、すでに4つの異なる TLD (😄.wsでいう「.ws」の部分)で絵文字ドメインを取得できるウェブサイトが存在していたそうです。このウェブサイト上で販売されている絵文字ドメインのうち、「絵文字を1つだけ使用した絵文字ドメイン」はほとんどすべてが取得済みであったそうですが、「.ws」というTLDを使った「📮.ws」という絵文字ドメインが利用可能だったため、ストークスさんはこれを購入します。

2021年03月12日 20時10分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logu_ii

