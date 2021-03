2021年03月11日 13時00分 ネットサービス

容量たった2MBの軽量版「Instagram Lite」が世界170カ国で再始動、本家の15分の1という身軽さで広告なし



Facebookが2021年3月10日に、2020年5月にひっそりと公開終了した軽量版のInstagramである「Instagram Lite」を、世界170カ国で再びリリースしたことを発表しました。Android向けに新たなスタートを切ったInstagram Liteは、本家Instagramに比べてインストールサイズが約15分の1の身軽さを武器に、インドなどの新興市場に切り込んでいくことが期待されています。



https://about.fb.com/news/2021/03/bringing-instagram-lite-to-170-countries/



https://www.theverge.com/2021/3/10/22321394/instagram-relaunch-lite-app-release-update-reels-android



https://techcrunch.com/2021/03/10/facebook-targets-emerging-markets-with-instagram-lite-a-new-android-app-that-takes-up-just-2mb-in-170-countries/



https://restofworld.org/2021/facebook-india-instagram-lite/





Facebook傘下のInstagramは2018年に、機能を一部削減して軽量化したInstagram Liteを、特に大きな発表をすることもなく静かにリリースしましたが、2020年に公開を終了させました。インストールサイズがわずか573KBしかなかったというInstagram Liteは、メキシコやフィリピンなどでインストールランキングの上位に食い込むなど健闘しましたが、それ以外の地域では振るわなかったと指摘されています。



Facebookは3月10日に、Google PlayストアでAndroid版のInstagram Liteを世界170カ国でリリースしたことを発表しました。Instagram Liteのインストールサイズは約2MBで、元のInstagram Liteよりサイズが大きくなったものの、容量が30MBの本家Instagramに比べると大幅に容量が削減されています。これに伴いダークモード、ショッピング機能、エンドツーエンド暗号化、TikTok風の短編ムービー共有機能「Reels」に関する機能など多くの機能が排除されたほか、広告も表示されていないとのこと。



その一方で、Instagram Liteは写真や映像の閲覧、編集、投稿といった基本的な機能のほか、ストーリーの作成と閲覧、スタンプの追加、IGTV、Explore(発見)タブなどは、通常版Instagramと同様に使用可能になっています。





再スタートしたInstagram Liteは、2020年に撤退したオリジナル版のInstagram Liteと同様に新興市場をターゲットにしており、特にインド市場を強く意識したものになっているとのこと。非営利のニュースサイト・Rest of Worldは、「新しいInstagram Liteは、かつて主要なターゲットだったメキシコではなく、インドのユーザーに向けたもののようです。その証拠に、インドは唯一Instagram LiteでReelsを閲覧できる国です。これは、2020年6月にインドがTikTokを始めとする大量の中国製アプリを禁止したことで生じた空白を埋めようという、Facebookの戦略だと思われます」と指摘しました。



Instagram Liteのプロダクトマネージャーを務めるニック・ブラウン氏は、IT系ニュースサイトThe Vergeに対して「Instagram Liteに一連のマネタイズツールを導入することを計画しています。また、通常版のInstagramと同様の優れた体験ができるようにすることにも、時間をかけて取り組んでいきたいと思います」と話して、将来的にInstagram LiteにもInstagramと同じ広告スペースやさまざまな機能を盛り込んでいく考えを示しました。



Instagram Liteは、アメリカを含む170カ国のGoogle Playストアでリリースされており、Facebookは今後さらにグローバルに展開していくと発表しています。ただし、記事作成時点では日本からインストールすることはできないほか、iOS版でのリリースの有無や時期も不明です。