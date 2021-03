Acer Apire新モデルでベーシック用途向けの「A315-23-F38AU/K」を徹底的にベンチマークしてみた

・関連記事

光学ドライブと冷却ファンを付け替え可能なAcerのゲーミングノートPC「Predator 15」レビュー - GIGAZINE



パーツの交換・修理が簡単に行えるモジュール交換式ノートPC「Framework Laptop」が登場 - GIGAZINE



Microsoftの純正ノートPC「Surface Laptop 4」ではCPUをIntel製とAMD製で選べるようになるという報道 - GIGAZINE



「M1搭載のMacBook Airはブラウザから900GFLOPSの計算が可能」という検証結果 - GIGAZINE



2021年03月09日 23時20分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.