バッテリー残量や電圧が規定値以下のときメールを送ったり基準放電速度との比較ができたりするバッテリー監視ソフト「PassMark BatteryMon」レビュー

ちゃんと設定できていれば「Test email has been sent」のダイアログが表示されるので「OK」を押して閉じます。

2021年03月08日 23時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by logc_nt

