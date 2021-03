2021年03月02日 11時34分 モバイル

脱獄ツールの「Unc0ver」がiOS 14.3に対応、iPhone 12など最新端末もジェイルブレイク可能



iOS向けのJailbreak(脱獄)ツールとして人気の「unc0ver」が、最新バージョンとなる「v6.0.0」をリリースしました。この最新バージョンはiPhone 12を含む「ほとんどすべてのiPhone」を脱獄可能で、iOS 11から記事作成時点での最新バージョンのひとつ前となるiOS 14.3までを網羅しています。



現地時間の2021年2月28日、unc0verのバージョン6.0.0がリリースされました。これはiOSで確認されている脆弱性「CVE-2021-1782」の競合状態を悪用し、昇格された特権でコードを実行できるようにすることで、脱獄を実現しています。AppleはiOS 14.4でこの脆弱性に対する修正を加えており、iOS 14.3への暗号署名を停止することで、ユーザーがOSをダウングレードできないようにしています。





そのため、iOS 14.4にアップデートしていないiPhoneのみ、unc0verのバージョン6.0.0を使った脱獄が可能です。unc0verはiPhone 11/12/12 Pro MaxなどさまざまなiPhoneでunc0verのバージョン6.0.0を検証したとしており、最新のApple端末をサポートしている脱獄ツールはunc0verのみです。



脱獄はある程度の技術的な知識と、iOSの新機能やセキュリティパッチを見逃す覚悟が必要です。また、銀行関連アプリなどの機密データを処理するアプリは、脱獄端末では実行できないケースが多くあります。なお、The Registerは「脱獄は明らかに大きなセキュリティリスクをもたらします」とし、脱獄はリスクのある行為であると警告しました。





iOS 14をサポートしている脱獄ツールは他にもありますが、iPhone 12などの最新端末をサポートしているのはunc0ver以外にありません。脱獄ツールとして名高いCheckra1nはiOS 14をサポートする初の脱獄ツールとなりましたが、iPhone 6s Plusや初代iPhone SEといった、古い端末でしか動作しません。



アメリカでは脱獄は合法ですが、イギリスではグレーゾーンに位置する行為です。Appleの基準ではiOSのソフトウェアライセンス契約に違反します。また、脱獄するとAppleの保証を受けられなくなりますが、端末を工場出荷時の状態に戻すことで、再び保証が受けられるようになるとのことです。



iOSを脱獄すると、App Storeでは配信していないアプリを入手可能となるだけでなく、ファイル管理やスクリーンショット作成に焦点を当てた「より機能的なツール」も使用できるようになります。また、OSのUIを変更することもできるため、コントロールセンターのカスタマイズ性が向上するなどの利点もあります。





なお、さっそくunc0ver v6.0.1もリリースされており、引き続きiOS 14.3までの脱獄がサポートされています。