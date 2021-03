レゴブロックのように使う新たな建材が開発される

レゴブロックのように使うことができる3Dプリント製の建材を新たに開発したと、スペインのバレンシア工科大学の研究チームが発表しました。新しい建材は非常に軽量で輸送や扱いが容易であるため、建築や土木工学の分野で利用できる画期的なものだとみられています。 Fabrican nuevas vigas impresas en 3D inspiradas en las piezas de Lego y en el cuerpo humano - RUVIDRUVID - Red Universidades Valencianas para el fomento de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación https://ruvid.org/wordpress/?p=61821 New Lego-like beams could revolutionize construction https://techxplore.com/news/2021-03-lego-like-revolutionize.html 現代の建築現場では 鉄筋コンクリート が利用されることが一般的ですが、コンクリートは非常に重いため運搬や設置にクレーンや多くの人手が必要になります。一方で新たな建材は梁(はり)として利用できるもので、再生プラスチックを原料とした ポリマー 製で、金属・コンクリートからできた従来の梁よりも最大80%軽量です。 研究を行ったバレンシア工科大学で講師を務めるJosé Ramón Albiol氏によると、新しい建材の開発に要した期間は3年で、膨大な時間をテストに費やした後、2020年10月に研究チームは特許を取得したとのことです。 実際に建材を手にもつ研究者チーム。

・関連記事

世界最大の3Dプリンター製の家が完成、194坪・2階建ての家が1台のプリンターで - GIGAZINE



3Dプリンターで作られた「家」が発展途上国の家不足を救うかもしれない - GIGAZINE



3Dプリンターを使ってわずか24時間で家を一軒まるごと極寒のロシアで建造することに成功 - GIGAZINE



「郊外の家」への需要が急増、住宅価格はどう変化するのか? - GIGAZINE



ある日突然自分の建物を他人がショベルカーで破壊しても「建造物損壊」にはならないのか? - GIGAZINE

2021年03月02日 13時19分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.