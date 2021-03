2021年03月02日 16時00分 サイエンス

子宮の中で新型コロナウイルスに感染した赤ちゃんが生まれる、ウイルスの変異も確認



一般的に、母親が新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に感染したからといって、子宮内の胎児にウイルスが感染するケースはまれだとされています。ところが、新たに医学誌のThe British Journal of Obstetrics and Gynaecology(BJOG)に掲載された症例報告では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を発症した母親から胎児へのウイルス感染が確認されただけでなく、出産直後の赤ちゃんの体内でウイルスが変異したことも報告されています。



症例報告によると、スウェーデンに住む27歳の女性は、妊娠34週目にCOVID-19を発症したとのこと。女性はしばらく自宅療養していたものの、3日間にわたる発熱や胎児の動きの減少、急激な腹痛といった症状が出たために、スウェーデン南部のマルメ市にあるスコーネ大学病院に搬送されました。



スコーネ大学病院の医師は胎児の心拍数が異常に低く、十分な酸素を摂取できていない可能性があることに気付いたため、帝王切開を行って赤ちゃんを出産させました。出産直後の血液検査では赤ちゃんの血中酸素濃度が著しく低いことが確認されたほか、綿棒を使って咽頭から採取したサンプルを検査した結果、母親と赤ちゃんが同じ遺伝子配列のSARS-CoV-2に感染していることもわかったとのこと。



赤ちゃんの咽頭からサンプルを採取した時点では、帝王切開直後の母親とは接近しておらず、その他の家族とも接触していなかったことから、赤ちゃんは子宮内で母親からSARS-CoV-2に感染したとみられています。また、母親の体で見つかった重要な発見として、胎児に血液と栄養素を運ぶ役割を担う胎盤が広範囲にわたって炎症を起こしていたことも指摘されています。胎盤の半分ほどが炎症によって損傷しており、胎盤の母親側と胎児側の両方でSARS-CoV-2のタンパク質が見つかったとのことです。





さらにスコーネ大学病院の医師らは、出産から数日後に再び赤ちゃんの体内からサンプルを採取して検査を実施。すると、サンプルに含まれていたSARS-CoV-2の一部は遺伝子配列が変異し、母親の株とは別の変異株になっていることもわかりました。これは、「出生前に母体から胎児へ感染した」という独特の状況におけるSARS-CoV-2の遺伝子変異を確認した初のケースだとのこと。



SARS-CoV-2の遺伝子変異は珍しいことではありませんが、今回の突然変異は出産後わずか数日で起こったという点が特徴的です。この理由について研究チームは、赤ちゃんが出産によって子宮外の外部環境と接触したことにより、遺伝子変異が刺激された可能性があると述べています。





帝王切開を行った後、母親はCOVID-19から迅速に回復したとのことですが、赤ちゃんは妊娠34週目の早産だったため、新生児ケアが必要となったとのこと。なお、赤ちゃんは自身の体内でSARS-CoV-2の抗体を生成し、出産後に重篤な症状が出ることはなかったそうです。



世界では数千人もの妊婦がSARS-CoV-2に感染したとみられるものの、子宮内の胎児に感染したことが確認された事例はまれです。これは、胎盤が子宮内の胎児を感染症から保護する役割を果たしているからだと考えられていますが、今回のように胎盤が炎症を起こした場合、胎児がSARS-CoV-2に感染したり酸素濃度が不足したりする可能性があると研究チームは指摘しました。